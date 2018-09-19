Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

19.09.2018 17:00

Кабинет министров одобрил соглашение с Грузией о поездках граждан по внутренним паспортам нового образца – ID-картам.

Проект соответствующего соглашения правительство поддержало 19 сентября, говорится на сайте Министерства внутренних дел, передает УП.

Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Сейчас между двумя странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Оно освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщал, что соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

14 марта Украина подписала соглашение с Турцией о разрешении гражданам ездить по ID-картам, без загранпаспортов. Правительство утвердило его 17 мая, а в силу соглашение вступило 1 июня.

Источник: https://from-ua.com