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Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам
Кабинет министров одобрил соглашение с Грузией о поездках граждан по внутренним паспортам нового образца – ID-картам.
Проект соответствующего соглашения правительство поддержало 19 сентября, говорится на сайте Министерства внутренних дел, передает УП.
Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
Сейчас между двумя странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Оно освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщал, что соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.
14 марта Украина подписала соглашение с Турцией о разрешении гражданам ездить по ID-картам, без загранпаспортов. Правительство утвердило его 17 мая, а в силу соглашение вступило 1 июня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Грузия, ID-карта
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