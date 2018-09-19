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В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали
В Украине готовится запуск электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-диспетчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах.
Так, ближайшее время к "Централь 103" подключат восемь областей (Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую) и Киев, пишет "Сегодня".Система будет работать в тестовом режиме год, передаёт Бизнес.Медиа.
Система призвана оптимизировать работу ОДС и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3—5 минут, то "Централь 103" должна сократить его до одной минуты.
Чтобы система "видела" местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет скорым быстрее добираться до пациентов — вместо сегодняшних 16—20 минут за 9—12 минут.
Вызов скорой помощи станет также доступным для людей с нарушениями слуха и речи. "Централь 103" предусматривает неголосовой вызов — можно будет просто послать сообщение диспетчеру.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скорая помощь, правила, медицина
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