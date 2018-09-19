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ВР приготовила "сюрприз" владельцам авто: стали известны впечатляющие суммы штрафов за непристегнутый ремень
19.09.2018 07:25
Законопроект о повышении штрафов за непристегивание ремней безопасности, нардепы зарегистрировал в ВР в июне текущего года.
Вчера, 18 сентября, парламентарии поддержали за основу проект закона № 8492, который предусматривает увеличение наказания для тех, кто игнорирует ремни, передает "Диалог.UA". Согласно документа, за который проголосовало 245 нардепов, штрафы будут увеличены рекордно - с 51 гривны до 850 гривен.
Уточняется, закон касается и увеличения ответственности также при пользовании шлемами для тех, кто управляет мопедами и мотоциклами. Ранее стало известно о новых санкциях, которые в Украине готовятся для владельцев авто с "евробляхами".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, водитель, штраф, ремень, Верховная Рада, автомобиль
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