ВР приготовила "сюрприз" владельцам авто: стали известны впечатляющие суммы штрафов за непристегнутый ремень

19.09.2018 07:25

Законопроект о повышении штрафов за непристегивание ремней безопасности, нардепы зарегистрировал в ВР в июне текущего года.

Вчера, 18 сентября, парламентарии поддержали за основу проект закона № 8492, который предусматривает увеличение наказания для тех, кто игнорирует ремни, передает "Диалог.UA". Согласно документа, за который проголосовало 245 нардепов, штрафы будут увеличены рекордно - с 51 гривны до 850 гривен.

Уточняется, закон касается и увеличения ответственности также при пользовании шлемами для тех, кто управляет мопедами и мотоциклами. Ранее стало известно о новых санкциях, которые в Украине готовятся для владельцев авто с "евробляхами".



Источник: www.dialog.ua