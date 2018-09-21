- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Украина следом за США вводит санкции против России20:15
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?
Статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, останется у него на всю жизнь. Что же касается конкретного набора социальной помощи – над этим сейчас работает Министерство социальной политики, пишет etcetera.
В ЧЕМ ДЕЛО?
В Украине уже больше года действует постановление правительства, которое гарантирует детям, ставшим жертвами конфликта на Донбассе, статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий. Что это за статус и какие социальные гарантии он предполагает?
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС РЕБЕНКА, ПОСТРАДАВШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ?
В первую очередь это дети, у которых уже есть статус внутренне перемещенных лиц. Но не только они. На статус могут претендовать дети, чьи родители погибли или получили ранения во время боевых действий, и дети, проживающие в зоне проведения АТО/ООС. Наконец, дети, проживающие во временно оккупированных районах, тоже могут получить такой статус, если переедут на подконтрольную Украине территорию.
Кстати, если подростку уже исполнилось 18 лет, но на момент начала боевых действий он был несовершеннолетним, то он тоже может рассчитывать на получение статуса.
НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТАТУС?
1 если ребенок был ранен, получил контузию или увечье;
2 если ребенок стал жертвой физического или сексуального насилия;
3 если ребенок был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;
4 если ребенка заставляли участвовать в военизированных или вооруженных формированиях;
5 если ребенка незаконно удерживали (в том числе в плену);
6 если ребенок подвергался психологическому насилию.
Основанием для получения статуса может быть одно из вышеперечисленных оснований, несколько или все сразу.
А ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ – ЭТО КАК?
Это травмы, нанесенные детской психике. Для ребенка оказаться в месте, где стреляют, жить в условиях оккупации, или уехать из родного дома и стать вынужденным переселенцем – само по себе тяжелое испытание. Не говоря уже о том, если его родители (или один из них) погиб или попал в плен. Если остальные основания для получения статуса нуждаются в доказательствах, то для подтверждения психологического насилия достаточно подтвердить сам факт нахождения в зоне АТО/ООС.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СТАТУСОМ?
В службу по делам детей по месту проживания. Если ваша семья – переселенцы, тогда нужно обращаться в орган опеки и попечительства по месту регистрации.
КТО ДОЛЖЕН ПРОСИТЬ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА?
Родители или другие законные представители ребенка (например, родственники, отчим и мачеха или представитель органа опеки и попечительства). Кроме того, заявителем может быть школа, в которой ребенок учится, или медицинское заведение, в котором он лечится. А подростки, которым исполнилось 14 лет, могут подать документы в службу по делам детей самостоятельно.
И ЧТО, МНОГО ДЕТЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ТАКОЙ СТАТУС?
На самом деле, не так уж и много. По данным Министерства социальной политики, к началу сентября 2018 года статус получили только 1665 детей. Еще около 35 тыс. детей находятся на стадии оформления статуса. При этом, по оценкам ЮНИСЕФ, от конфликта на востоке Украины пострадали около 580 тыс. детей. А правозащитники утверждают, что их количество может быть еще большим – до 1 млн. детей.
А ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЭТОТ СТАТУС?
Причины – самые разные. Многие семьи даже не догадываются о существовании такого статуса. Некоторым отказывают в его предоставлении из-за разночтений в законе или просто из-за халатности чиновников. Наконец, некоторые семьи не видят смысла оформлять статус. По их словам, пользы от него практически никакой, а сама процедура отнимает слишком много времени и сил.
ТО ЕСТЬ, ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ТРУДНО?
Это, действительно, непросто. В первую очередь потому, что нужно собрать довольно много документов. В службу по делам детей необходимо подать:
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ, подтверждающий родственные связи заявителя и ребенка (если заявитель – школа или больница, тогда документ, подтверждающий, что ребенок действительно там учится или лечится);
— справку переселенца или документ, подтверждающий, что ребенок проживал в зоне АТО/ООС (таким документом может быть, например, акт о праве собственности родителей ребенка на недвижимость, школьный табель, ученический билет или больничная карточка).
Если ребенок получил травму – нужна выписка из медицинской карточки или заключения специалиста.
Если имеются другие основания для получения статуса (кроме психологического насилия) – вам понадобятся заявление об уголовном правонарушении, извлечение из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства и вывод экспертизы об установлении фактов насилия.
Наконец, если родители ребенка (или один из них) погибли – необходимы копия удостоверения члена семьи погибшего, свидетельство о смерти и документ, подтверждающий причины смерти.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СЛОЖНО… А ОНО ТОГО СТОИТ? ЧТО ДАЕТ ЭТОТ СТАТУС?
С формальной точки зрения – практически ничего. Дело в том, что статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, практически всегда «пересекается» с другими статусами – например, переселенца или члена семьи погибшего участника АТО. Наличие этих статусов предполагает определенные льготы и гарантии. Однако у нового статуса есть определенные преимущества. Он дается раз и навсегда. Например, когда закончится война, переселенец вернется в родной дом и потеряет статус временно перемещенного лица. А статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, останется у него на всю жизнь. Что же касается конкретного набора социальной помощи – над этим сейчас работает Министерство социальной политики.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, дети, статус, ДНР, ЛНР, АТО
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Между «ДНР» и «ЛНР» начинаются «таможенные разборки»
- Захарченко и Плотницкий на войне заработали миллионные состояния, - журналист
- Российский наёмник о Донбассе: "Наших там на сотню ополченцев - семьдесят, а то и восемьдесят"
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами
- В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов
- В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода