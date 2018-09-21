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"Украина будет воевать за Крым и Донбасс", - громкое заявление генерал
Дипломатия будет решать вопрос уже после того, как украинские силовики отобьют Донбасс из рук террористов и оккупантов.
Об этом сообщил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Диалог.UA". Ранее Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса.
Он отметил, что в Крыму и на Донбассе очень плачевная ситуация для местных жителей, но если первые еще терпят и не выступают против российских оккупантов, то на Востоке страны складывается ситуация, когда жители ущемлены в правах и, не имея перспектив, открыто выступают против так называемых "властей". Богдан убежден, что украинские власти должны будут принять решение относительно того, чтобы использовать силовой фактор возвращения Донбасса и Крыма, а уже потом решать вопрос на уровне дипломатии, ведь оккупированные территории страдают - их необходимо как можно быстрее освобождать. Генерал заявил, что пока санкции работают, но Россия не слишком на них реагирует, а вот "язык силы" там понимают лучше.
Президент Украины Порошенко пообещал дать отпор Кремлю у берегов Азовского моря. ВСУ наказали оккупантов РФ за циничные провокации: на оккупированном Донбассе считают "200-х" и раненых.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, война
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