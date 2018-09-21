- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Украина следом за США вводит санкции против России20:15
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- Диетолог подсказал, чем лучше закусывать алкоголь18:48
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
Украина следом за США вводит санкции против России
За свою агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крымского полуострова Российская Федерация очень дорого платит по счетам, ведь мировое сообщество, в частности, Канада, США, Евросоюз и, конечно же, Украина, на протяжении уже четырех лет, с 2014-го, постоянно вводят новые или продлевают уже действующие экономические ограничения в отношении страны-агрессора.
Так, буквально накануне, как информирует replyua.net, президент США Дональд Трампподписал указ об активации новых санкций против России. А уже сегодня, 21 сентября стало известно, что украинское правительство обратилось в СНБО на счет введения персональных экономических ограничений в отношении издательств Российской Федерации. Такую информацию на своей странице в социальной сети Twitter обнародовал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
В том числе, согласно данным чиновника, новые ограничения затронут те издательства, которые занимаются распространением книг с текстом о необходимости нарушить территориальную целостность Украинского государства и уничтожения Украины, как страны.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, санкции
- Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Американское летальное оружие уже в Украине
- Волкер хочет вооружить Украину
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
- Стало известно, как Россия может ответить на вливание Трампом крупной суммы в оборону Украины
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- В ОРДО начинаются веерные отключения света. «Ситуация все хуже и хуже»17:45
- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе15:47
- У омбудсмена опасаются, что в «Л-ДНР» будут торговать «помилованиями»15:32
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Украина следом за США вводит санкции против России20:15
- Россия модернизирует тяжелое вооружение времен «холодной войны»20:03
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья