Вступительная кампания 2019 года: для украинцев готовят новое «покращення»

21.09.2018 15:00

Министерство образования Украины обнародовало проект новых правил поступления в вузы на 2019 год.

Проект, который пока находится на общественном обсуждении, предусматривает такие новшества. Однако, соответствующий документ был опубликован на сайте МОН 4 сентября 2018 года, а представить свои предложения возможно до 19 сентября 2018 года.

Срок приема документов в вузы сократят до 13 дней: с 10 по 22 июля. В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт. Прием документов, как и прежде, будет проходить в электронном виде.

Творческие конкурсы будут проводить до основной сессии ВНО (внешнего независимого оценивания): с 16 марта по 15 мая. Такой порядок предлагается ввести для того, чтобы вузы, выставляя оценки за творческий конкурс, не знали, какой балл на ВНО получит абитуриент. Одновременно будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов — с 1 до 22 июля, но только для тех, кто поступает на контрактные места. Даты творческих конкурсов в разных вузах согласуют заранее, чтобы они не пересекались.

Список специальностей, на которые можно будет поступить только при наличии 150 баллов в сертификатах ВНО по двум конкурсным предметам, расширили: кроме «стоматологии», «медицины» и «педиатрии», теперь такой минимальный балл необходим будет на специальности «фармация», «промышленная фармация», «право», «публичное управление и администрирование» и «международные отношения».

Сертификат по иностранному языку будет приниматься только за 2018 и 2019 годы. В то время как сертификаты по другим предметам, как и прежде, будут действительны три года. То есть по всем предметам, кроме иностранного языка, абитуриент в 2019 году сможет принести в приемную комиссию вуза сертификаты за 2017, 2018 и 2019 годы.

Заработает механизм первоочередного зачисления поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в селах. Речь идет о поступающих на специальности отраслей «образование/педагогика» и «здравоохранение», но только если эти абитуриенты заключат соглашение о трехлетней отработке в селе или поселке городского типа. Предполагается, что такое новшество позволит улучшить кадровое обеспечение школ и больниц в сельской местности.

При поступлении в магистратуру необходимо будет сдавать ВНО по иностранному языку. Список специальностей, на которые распространится это правило, расширили.

Если раньше ВНО необходимо было для специальностей отрасли «гуманитарные науки» (кроме «филологии»), «социальные и поведенческие науки», «журналистика», «право», «сфера обслуживания» и «международные отношения», то сейчас список пополнился направлениями: «музееведение, памятниковедение», «менеджмент социокультурной деятельности», «информационное, библиотечное и архивное дело», а также все специальности отрасли знаний «богословие», «социальные и поведенческие науки», «управление и администрирование», «информационные технологии», «публичное управление и администрирование».

Одно из самых ключевых изменений – это льготы. Так, теперь льготы будут распространяться не только на участников боевых действий АТО/ООС, но и на всех абитуриентов, которые принадлежат к категории «участник боевых действий».

В 2019 году впервые будет осуществляться набор на младшего бакалавра и сразу по двум сертификатам ВНО. Но бюджетные места в 2019 году для абитуриентов не предвидятся – вступление будет только на небюджетные конкурсные предложения. Такие меры принимаются, чтобы защитить бюджетные места на младшего специалиста.

Источник: https://from-ua.com