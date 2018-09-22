Российские колонны грузовиков пересекли границу в сторону Украины

22.09.2018 14:45

В неподконтрольном украинскому правительству районе Донецкой области неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков («КамАЗ») с крытыми брезентом грузовыми отсеками. Об этом говорится в отчете Миссии.

В ОБСЕ напомнили, что с помощью БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом же районе были зафиксированы 8 августа.

Напомним, 8 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (пять «КамАЗ-4310», а остальные – неустановленной модели) и зафиксировал вторую колонну (состоявшую из головной машины – внедорожника «УАЗ» – и 6 шестиколесных грузовиков «КамАЗ» с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовик с кунгом). Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что «это еще один путь, которым Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине»

Источник Донецкие новости