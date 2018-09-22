"Россия попала в три капкана. Вылезти не может и боится", - Гиркин рассказал, почему провал Москвы на Донбассе неминуем

22.09.2018 21:44

"Беглокомандующий" не сомневается: Россия уже проиграла в войне за украинский восток. Цена поражения продолжает расти. В эфире "Независимой студии", - проекта на youtube бывший главарь "армии Новороссии" Игорь Стрелков-Гиркин рассказал о роковых ошибках российского руководства, связанных с военными аферами на Донбассе и Сирии, сообщает "Диалог.UA".

На видео, опубликованном 21 сентября, Гиркин уверяет: Россия ввязалась в войны на два фронта. Полезла в Сирию, не завершив начатого в Украине и не имея достаточно ресурсов и рычагов для управления ситуации. "Российская группировка в Сирии оказалась в заложниках. Ее судьба в руках "дорогих западных партнеров", - уверен Стрелков. Он поясняет: "Без вывода этой группировки из Сирии, РФ не сможет применить силу на Донбассе, даже если украинская армия пойдет в наступление". При этом и вывод войск невозможен: в войну на ближнем востоке вложены огромные ресурсы, положено немало человеческих жизней. Если все бросить и уйти, самому существованию путинского режима может грозить опасность. "Украинская армия готовится к войне, уже сейчас она может раздавить корпуса народной милиции, боеспособность которых далека от того, что пишут в отчетах", - говорит бывший "командующий". И припоминает замороженный конфликт в Приднестровье, который, по его мнению, может в любой момент вспыхнуть и стать роковым для Москвы. "Российская власть попала в капканы. Из одних она выбраться уже не может, а из других вылезти боится", - говорит Стрелков. "Кризис власти и управления страной, предреволюционная ситуация нарастает. Путин получил черную метку и стал изгоем на Западе, он тянет за собой в пропасть своих подельников, а они тонуть вместе с ним не хотят. К горячей и холодной войне Россия не готова", - подводит итог Гиркин.