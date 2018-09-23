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"Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал
Известный российский журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире московской радиостанции открыто призвал уничтожить Украину и покончить с украинской государственностью.
Заявление было сделано во время выступления на радио "Вести" в Москве и было мгновенно подхвачено российскими СМИ, передает dialog.ua.
"Кончать надо эту Украину и это скотство вонючее", - заявил Леонтьев в прямом эфире. На заявление российского журналиста, который на данный момент возглавляет пресс-службу нефтяной компании "Роснефть", обратил внимание известный украинский блогер Денис Казанский, отметивший фашистское заявление Леонтьева. "Антифашизм по-русски.
Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью", - написал он на своей странице. При этом пользователи социальных сетей возмущены открытым проявлением бытового российского фашизма Леонтьевым.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СМИ, фашизм, антифашист, соцсети
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