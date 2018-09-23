СМИ: Британия увеличит военное присутствие в Украине

23.09.2018 17:26

Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине.

Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Британия увеличит военную поддержку своего союзника (Украины), направив туда морских пехотинцев позже в этом году и увеличит присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году», — заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон.