Миру предрекли массовую роботизацию: стало известно, что ждет украинцев

24.09.2018 15:20

Доля работы, выполняемой роботами, к 2024 году вырастет с 29% до 62%, однако в развивающихся странах, к которым относится и Украина, процесс трансформирования рынка труда будет проходить с опозданием в 5-7 лет.



Об этом сообщают аналитики компании Mckinsey



Специалисты отмечают, что пока во всем мире востребованы инженерные таланты, украинский рынок труда все еще страдает от нехватки рабочих рук.



В свою очередь, HR-эксперт Алекандр Белоус уверен, что в ближайшие десятилетия «Четвертая промышленная революция» кардинально на украинский рынок труда не повлияет. В частности, физическая сила остается востребованной, а из-за трудовой миграции дефицитными становятся рабочие профессии.



«Почему активнее меняется рынок труда в развитых странах? Не только потому, что там какие-то особые технологии. Доступ к этим технологиям открыт и нашему бизнесу. Просто если в Германии рабочим платят 3 тыс. евро, конечно, им выгоднее установить автоматизированную систему, которая позволит уволить 100-200 человек и за год система полностью окупится. У нас же с зарплатами 5-7 тыс. грн такая система будет окупаться десятилетиями! Дешевая рабочая сила тормозит прогресс», – резюмировал эксперт.

Источник: https://zi.dn.ua