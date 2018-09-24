Новый "Чернобыль"? Авария на Запорожской АЭС

24.09.2018 13:30

Вчера случилось авария на Запорожской АЭС, за которой, к счастью, не последовало выброса радиации.

Специалисты отметили, что радиационный фон находится в пределах нормы. 28 сентября энергоблок будет снова подключен к электросети. Вчера, 23 сентября, энергоблок №2 ЗАЭС отключили от питания, чтобы устранить дефект на трубопроводе автономного контура.

Это сообщение поступило от пресс-службы украинских АЭС "Энергоатом". Отмечается, что энергоблок АЭС собираются подключить к электросети через 4 дня, 28 сентября. Специалисты сказали, что радиационный фон на АЭС и в самом Запорожье находится в пределах нормы.

Он целиком и полностью отвечает природному радиационному фону. "В данный момент на ЗАЭС в рабочем состоянии находятся 3 энергоблока. Общая мощность генераторов достигает 2730 мегаватт. Претензий касательно работы основного оборудования действующих энергоблоков не имеется", - добавили в информационном агентстве. Напомним, что в марте случилась трагедия на российской АЭС под Екатеринбургом. Специалисты сообщили о том, что, возможно, придется строить очередной саркофаг для реактора. Однако эвакуацию жителей, которые расположились близко к территории АЭС, никто не проводил. В феврале этого года могла произойти крупная экологическая катастрофа и в Курске. На территории местной АЭС воспламенился трансформатор, но механизм защиты сработал быстро.



Источник: www.dialog.ua