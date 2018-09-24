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Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды
На протяжение летних месяцев незаконно аннексированный Крым страдал от очень жаркой погоды, а теперь в местных водохранилищах иссякают запасы пресной воды. Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», об этом сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. Он отметил, что сильно обмелела и река Биюк-Карасу.
«В сентябре я побывал на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены», – сказал Джеппаров. Также в Белогорском районе Крыма сложившаяся критическая ситуация с наличием пресной воды вынуждает местных жителей собирать дождевую воду.
«Нам приходится собирать дождевую воду, однако после выброса химических веществ на заводе «Крымский титан» корыта начали ржаветь от дождевой воды, то есть эту воду уже нельзя использовать для домашней скотины», – сообщил местный житель.
Теги: Донбасс, Крым, вода, засуха, тревога
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