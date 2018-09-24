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Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула
Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была лишена титула «Мисс Украина-2018» из-за нарушения требований конкурса, а именно за сокрытие факта замужества.
Исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса «Мисс Украина» Виктория Киосе отметила: «В связи с нарушением требований конкурса Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, что не состояла в браке и не имеет детей».
После проведения конкурса выяснилось, что Вероника была замужем и у нее есть ребенок. О ее семейном положении сообщили журналисты, которые проживают в одном районе с обладательницей короны.
Известно, что по условиям конкурса, все участницы не должны состоять в браке до или во время конкурса и не должны иметь детей.
В ближайшее время Оргкомитет конкурса соберет жюри, и его члены сами решат, выбирать ли новую «Мисс Украина-2018» из первой шестерки, двенадцатки или из 23 участниц.
Объявление имени новой Мисс Украина состоится во время телеверсии финала конкурса в воскресенье, 30 сентября.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, титул, Мисс Украина
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