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«Россияне в панике»: Украина дала старт прорыву российской блокады, - генерал
Успешный проход суден ВМС ВСУ через воды Керченского пролива дал старт прорыву блокады Российской Федерации. Как пишет replyua.net, такое мнение в интервью «Апострофу» озвучил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Так, согласно мнению генерала, такой проходкой кораблей Украинское государство нанесло серьезный удар по Российской Федерации со стороны пропаганды и идеологии. Эксперт также отметил, что отныне россияне вынуждены искать объяснения прохода кораблей Украины в морских водах, где Россия, как они гласили всему миру с 2014 года,
В это же время Романенко подчеркнул, что пока что Украина уступает ВМС РФ в акватории Азовского моря. Следовательно, мы должны использовать все свои возможности более эффективно. Также он отметил, что то, что ВМС ВСУ спланировали и осуществили переход двух судов – «Корец» и «Донбасс» из Одессы вдоль берегов Крыма под Керченским мостом и через акваторию Азовского моря до самого Бердянска, является невероятно важным для нас достижением. Киев это сделал и показал, что Украина не нарушает границы международных соглашений. Говоря о реакции граждан РФ на проходку украинских кораблей под Крымским мостом, Романенко отметил, что эта вся ситуация, безусловно, невероятно их раздражала, ведь Кремль никак не мог препятствовать украинцам, так как это сказалось бы на них жесткими международными последствиями.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, ВСУ
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