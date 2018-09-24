Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время

24.09.2018 19:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время

Стало известно, когда в Украине этой осенью переведут часы на зимнее время. Согласно официальному сообщению, в этом году стрелки часов переведут около 4 утра в ночь с 27 на 28 октября.

Об этом передает https://golos.ua с ссылкой на  dp.vgorode.ua.

Также отмечается, что в Украине собираются отменить переход на летнее/зимнее время, однако, когда это может произойти, пока неизвестно.

 



Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов, перевод стрелок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх