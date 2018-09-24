Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время

24.09.2018 19:35

Стало известно, когда в Украине этой осенью переведут часы на зимнее время. Согласно официальному сообщению, в этом году стрелки часов переведут около 4 утра в ночь с 27 на 28 октября.

Об этом передает https://golos.ua с ссылкой на dp.vgorode.ua.

Также отмечается, что в Украине собираются отменить переход на летнее/зимнее время, однако, когда это может произойти, пока неизвестно.