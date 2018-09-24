В ГФС назвали новые цены на алкоголь

24.09.2018 21:00

В Украине значительно повышаются минимальные цены на алкогольные напитки.

В Государственной фискальной службе отметили, что постановление правительства разработано для защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения объема теневой экономики.

Согласно данному документу, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта). Кроме того, минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта.

В то же время, минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты — на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л — на 12,4%, до 89 грн.

Также, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка «три звезды» с 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной — с 597,3 грн до 641,6 грн, «четыре звезды» соответственно с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.

При этом для коньяка «пять звезд» минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 гривны», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com