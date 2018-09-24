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В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть
24.09.2018 12:32
Национальный банк Украины 25 сентября запускает в обращение новые банкноты номиналом 20 грн.
Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook. Новые 20-и будут в обращении параллельно с обычными купюрами, пока не вытеснят старые деньги.
Как объясняют в НБУ, цель запуска новых денег двойная: заменить старые купюры, которые физически износились, и одновременно защитить эти распространены банкноты от подделок - в обращении их сейчас почти 127 млн штук.
Кроме того, для защиты от фальсификации нацбанки всех стран просто обязаны время от времени менять дизайн своих бумажных денег.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, деньги
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