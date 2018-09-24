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В Украине запретили популярное лекарство от простуды

24.09.2018 18:00
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В Украине запретили популярное лекарство от простуды

Также введен запрет на популярный антисептический препарат.

От 20 сентября 2018 года в Украине действует запрет на популярный антисептический препарат и лекарство от простуды. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Речь идет о раствор для наружного применения "Йод" серии 290418. Производителем лекарств является ЧАО "Фитофарм", Украина. Регистрационное удостоверение препарата - UA / 8248/01/01. Временный запрет установили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению. 

Йод используют как антисептическое, раздражающее средство, для небольших повреждений целостности кожи.

Гослекслужба также запретила препарат "Лаферобион" серий 10118, 51217. Производителем лекарств является ООО "ФЗ" Биофарма ", Украина. РП - UA / 13779/02/01. Постоянный запрет установили через отзыв производителем указанных серий, поскольку обнаружили частичный брак микродозаторов-капельниц. "Лаферобион" рекомендуют для детей в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Отменили временный запрет со "Спирт этиловый" 70% серий 010318, 021217. Производитель антисептика - Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина.



Теги: Донбасс, лекарство, простуда, запрет
 
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