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В Украине запретили популярное лекарство от простуды
Также введен запрет на популярный антисептический препарат.
От 20 сентября 2018 года в Украине действует запрет на популярный антисептический препарат и лекарство от простуды.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Речь идет о раствор для наружного применения "Йод" серии 290418. Производителем лекарств является ЧАО "Фитофарм", Украина. Регистрационное удостоверение препарата - UA / 8248/01/01. Временный запрет установили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению.
Йод используют как антисептическое, раздражающее средство, для небольших повреждений целостности кожи.
Гослекслужба также запретила препарат "Лаферобион" серий 10118, 51217. Производителем лекарств является ООО "ФЗ" Биофарма ", Украина. РП - UA / 13779/02/01. Постоянный запрет установили через отзыв производителем указанных серий, поскольку обнаружили частичный брак микродозаторов-капельниц. "Лаферобион" рекомендуют для детей в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Отменили временный запрет со "Спирт этиловый" 70% серий 010318, 021217. Производитель антисептика - Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина.
Теги: Донбасс, лекарство, простуда, запрет
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