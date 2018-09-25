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Главная опасность осени уже унесла жизни 11 украинцев
В Украине в этом году отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на статистику по состоянию на 21 сентября.
«Самый действенный совет, который полностью убережет вас от отравления грибами, – откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано употребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей преклонного возраста», – отмечают в Минздраве.
В ведомстве отметили, что если дикорастущие грибы все же входят в рацион человека, то их не стоит покупать на стихийных рынках.
«А если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые, а также растущие вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для того чтобы избежать отравления грибами, употреблять их можно только в первые сутки после сборов.
Минздрав призывает при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.
Источник from-ua
Теги: Украина, Донбасс, опасность, смерть, осень
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