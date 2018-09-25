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Последний летний аккорд: в Украину идет сухая и солнечная погода
К вечеру вторника 25 сентября холодный циклон, вошедший в Украину несколько дней назад, уйдет. Дожди прекратятся и снова установится сухая и солнечная погода. Температура воздуха ненадолго, но все-таки повысится по сравнению с предыдущими днями. Но уже в выходные в Украину придет новое похолодание, и дождливая осень продолжит свое шествие. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.
Во вторник, 25 сентября, осадки уже во всех регионах страны. Похолодает еще больше – арктический воздух с западных и северных областей доберется до юга и востока Украины. По всей стране будет приблизительно одинаково сыро и прохладно – всего до +11-13 градусов.
Но в среду, 26 сентября, дожди уйдут из Украины и на всей территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Правда не очень теплую. Воздух прогреется всего до + 12-14 градусов в центре и на юге. А на западе страны будет от +10 до +12.
В четверг, 27 сентября, потеплеет более существенно. Температура воздуха повысится на 4-5 градусов и воздух снова прогреется до +14-18. Дождей не прогнозируют нигде, за исключением нескольких регионов северных областей Украины.
В пятницу, 28 сентября, еще больше потеплеет. Местами воздух прогреется до +20-22 градусов. По прогнозам синоптиков, не предвидится не только дождей, но и облачности.
По словам заместителя начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, следом за первым циклоном в Украину придет и вторая волна похолодания.
"Холодный воздух из севера Атлантики будет распространяться через Скандинавию и дойдет до нас. Сначала пройдет один циклон из Скандинавии и приведет к снижению воздуха. Потом еще один циклон будет перемещаться из Германии, через Польшу на Беларусь и на Европейскую территорию России. Это тоже приведет к изменению погодных условий. Осень пришла", – рассказала синоптик в комментарии сайту "Сегодня".
Поэтому в субботу, 29 сентября, осень снова вернется в Украину. И снова с запада, как и неделю тому. Но на этот раз холодный циклон ворвется более стремительно, и уже к вечеру субботы заполонит дождями большую часть страны – от Закарпатья, Галичины и Волыни через Подолье, Полесье и на Слобожанщину. Температура воздуха в регионах, которые попадут под холодный циклон, снова опустится до +14-16. Сухая и солнечная погода останется лишь на юго-востоке Украины, где по-прежнему будет до +20-22, и на севере Волыни.
В воскресенье, 30 сентября, синоптики прогнозируют снова сухую и солнечную погоду. Тучи снова развеются, но воздух прогреется не так сильно – всего до +15-16. Только на юго-востоке будет теплее, до +20-21.
Народный прогноз погоды
25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. В этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то поздней, пишет сайт "Синоптик".
26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. Считается, что если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.
27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть "сдвинут" в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".
28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.
29 сентября почитается память святой Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и "протяжливой". Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.
Источник Сегодня.
Теги: Украина, Донбасс, потепление, лето
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- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
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