Венгрия доигралась: опубликовано видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ в сторону Закарпатья. ВИДЕО

25.09.2018 15:39

Украина решила послать Венгрии прозрачный намек и отправила колонну бронетехники на Закарпатье на фоне разгоревшегося скандала с официальным Будапештом.

Очевидцы сообщают, что заметили движение военной колонны по одной из дорог - военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины, что на Львовщине. Журналистка Анна Кульчицкая опубликовала видео, став свидетельницей движения бронетранспортеров и военных грузовиков по дороге в сторону Закарпатья. При этом пользователи социальных сетей активно комментируют видео, считая ответ Украины наиболее адекватным из всех вариантов и призывая власти решительно действовать против активного вмешательства в дела Украины в регионе венгерских властей.

Источник "Диалог.UA"