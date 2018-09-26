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Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа

26.09.2018 21:48
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Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа

В Украине монетизация субсидий будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины сегодня, 26 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

Как отмечается в проекте постановления, Кабмин также создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений, касающихся монетизации субсидий.

Согласно заключению экспертов к проекту постановления, монетизацию субсидий запланировано начать с 1 января 2019 года. На первом этапе она коснется примерно 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.

Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и будет касаться домохозяйств, которым субсидия назначена на неотапливаемый период 2019 года.

Начало третьего этапа запланировано с октября 2019 года, когда состоится полный переход на монетизацию.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, монетизация
 
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