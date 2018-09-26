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Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине

26.09.2018 23:04
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Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине

Сенат США утвердил 26 сентября утвердил резолюции о признании геноцидом украинского народа Голодомора, который советский диктатор Сталин устроил в 1932 - 1933 годах. О важном решении Сената по Украине сообщило в Facebook украинское посольство в США, передает "Диалог.UA".
Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 26 сентября, рассмотрел резолюцию, которая признает геноцидом устроенный советскими властями Голодомор 1932 - 1933 годов. За это время диктатор Сталин лишил жизни почти 4 миллиона украинцев. Документ, соавторами которого стали более 20 сенаторов США, был одобрен и рекомендован к принятию верхней палатой парламента США. Отмечается, что в резолюции резко осуждается Голодомор - жуткое преступление советского режима против украинцев. Там также содержится призыв как можно больше информировать мировую общественность о данной трагедии, чтобы они не питали иллюзий относительно СССР. Примечательно, что тема Голодомора очень болезненно воспринимается в Кремле, считающем себя наследником СССР. Что касается США, то там уже более 10 штатов признали Голодомор геноцидом украинского народа. Среди них Вашингтон, Огайо, Канзас, Висконсин, Пенсильвания, Орегон, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси и прочие.



Теги: Украина, США, Донбасс, сенат, резолюция, поддержка
 
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