МВФ поставил Украине четыре условия

26.09.2018 19:33

Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия.



Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них остается повышение цены на газ для украинцев.

Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство Украины должно повысить цену газ на 23% от текущего уровня.



Также в новой кредитной программе stand-by будет антикоррупционный блок.

МВФ требует передать функции проверки электронных деклараций о доходах чиновников от подконтрольного правительству Украины Национального агентства предотвращения коррупции в пользу подконтрольного кредиторам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Еще одно условие – сбалансированный бюджет, что на практике означает новое сокращение расходов на медицину и образование в Украине.

Четвертым условием является так называемая "реформа" Государственной фискальной службы Украины. Ее суть заключается в том, чтобы МВФ как внешний кредитор смог контролировать реальное поступление доходов в украинский госбюджет – прежде всего по линии таможни, где есть значительная доля "теневых" доходов.

Источник: https://antikor.com.ua