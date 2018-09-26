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"Нафтогаз" может лишить Россию "Северного потока - 2" - названы методы
Акции проекта "Северный поток - 2" могут быть принудительно выставлены на продажу, если "Газпром" не оплатит долг "Нафтогазу".
Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Диалог.UA". Ранее в "Нафтогазе" рассказали, как можно ударить по России и остановить "Северный поток - 2". Он заявил, что российская компания "Газпром" не хочет отдавать долг Украине в назначенные сроки по политическим причинам. Согласно этому украинская компания "Нафтогаз" подала иск в суд Великобритании с тем, чтобы с компании принудительно взыскали средства.
Витренко отмечает, если Украина выиграет данный судебный процесс, то акции проекта "Северный поток - 2" будут принудительно выставлены на продажу для того, чтобы погасить долг перед украинским "Нафтогазом". Также коммерческий директор отметил, что если Россия согласится выплатить долг до завершения судебного процесса, то "Северный поток - 2" продолжит работу под российским руководством. "Северный поток - 2"- бессмысленный проект, который выкачает деньги у ЕС и ослабит Украину. В Евросоюзе пообещали сделать все, чтобы проект Путина "Северный поток - 2" потерпел крах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Нафтогаз, Северный поток
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