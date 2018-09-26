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В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон

26.09.2018 18:15
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В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон

В период с 1 по 7 октября в Кабмине может быть принято решение о начале отопительного сезона в стране.

Как передает replyua.net, об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. «На следующей неделе, я считаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона – примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона», - сказал Зубко.

Напомним, что ранее главный исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что природного газа в подземных хранилищах вполне хватит для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

Более того, он добавил, что к 15 октября, когда запланирован старт отопительного сезона, в подземных хранилищах газа (ПХГ) должно быть накоплено 16,1 млрд кубометров «голубого топлива», в то время, как на эту же дату в минувшем году в хранилищах было накоплено 16,8 млрд кубометров. 



Теги: Донбасс, отопительный сезон, Кабмин
 
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