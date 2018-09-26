Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине отменят книгу жалоб

26.09.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине отменят книгу жалоб

В Минэкономразвития сообщили, что уже подготовлен проект по отмене книги жалоб и предложений «в соответствии с европейскими опытом и практикой».

Так как книга была введена еще в Советском Союзе, то сейчас она «не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение».Граждане при заполнении книги обязаны указывать свои персональные данные, которые могут быть использованы мошенниками.

По мнению министерства целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения представителям бизнеса, на которые компании «обязаны отвечать в установленный законодательством срок».

Также там считают, что требование по ведению книги отзывов и предложений «создает излишнее давление на добросовестный бизнес».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, книга, отмена, жалобы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх