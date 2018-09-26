Украинцы вскоре будут платить за отопление по двум тарифам: за использованные Гкал тепла и абонплату, соответствующее решение уже принято, а методика рассчитана Национальной комиссией в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Обозреватель.

Украинцы платить больше с абонплатой не будут. Во всяком случае, если предприятия при введении второго тарифа будут соблюдать уже принятое постановление №377. "При формировании двухставочного тарифа определяются планируемая полная себестоимость, расходы на покрытие потерь предприятий и планируемая прибыль от лицензированной деятельности по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии", - говорится в постановлении НКРЭКУ.

Поставщики тепла должны рассчитать цены таким образом, чтобы сумма, которую за год украинцы платят с двумя тарифами, не отличалась от той, что платят по одному тарифу. То есть зимой расходы на отопление должны сократиться.

Размер абонентской платы зависит от экономики конкретного предприятия, расходов на энергоресурсы, содержание инфраструктуры, зарплат и так далее. К примеру, в Виннице, где уже приняли решение ввести абонентскую плату на тепло, за квартиру в 50 квадратных метров круглый год приходится платить около 100 грн абонплаты.

Источник: https://from-ua.com