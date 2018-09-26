- Заморозки, но солнечно, - синоптики уточнили прогноз10:44
- Порошенко перепутал комнаты и посетил переговоры Лаврова,- СМИ10:35
- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог08:48
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- Соцпомощь, зарплаты и пенсии: сколько получат украинцы в 2019-м08:15
- В Украине отменят книгу жалоб08:00
Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог
Налоговая служба в очередной раз проявляет чудеса изобретательности. Чтобы высосать из украинцев еще больше денег, налогу на доходы физлиц и военному сбору придумали новое применение.
Так, его собрались насчитывать на возмещение, которое компания выплачивает своим сотрудникам за потраченные на те или иные нужды собственные средства.
Здесь имеются в виду привычные нам хозяйственные нужды: когда водитель заправляет служебную машину или секретарь покупает канцтовары, а после - компания возвращает потраченные деньги по чекам. Раньше на этом история заканчивалась, теперь же - это новый повод заплатить в государственную казну. Налоговики решили называть такие возмещения прибылью физлица. То есть, купленная бумага для принтера, например, - это прибыль, а раз прибыль, значит, обложить налогом и приплюсовать военный сбор. В общей сложности, физлицу придется заплатить 19,5% от суммы, передает "Хвиля".
Такое разъяснение дали представители ГУ в Запорожской области и спровоцировало оно настоящий взрыв в мире бухгалтерии.
"Если физическим лицом (работником) приобретение товаров осуществлено не за счет предварительно выданных юридическим лицом (работодателем) средств под отчет, то доход, выплаченный такому физлицу за реализованные (проданные) товары, включается в его ежемесячный (годовой) налогооблагаемый доход, как и другие доходы и налогооблагается налогом на доходы физлиц и военным сбором на общих основаниях", — говорится в разъяснении.
Представителей ГФС вряд ли волнует, возместит ли компания расходы на НДФЛ и военный сбор своим подчиненным. Кого это по-настоящему тревожит, так это самих работников и бухгалтеров: ситуацию иначе, как несуразицей, назвать крайне сложно.
Представители бизнеса также оспаривают трактовку налоговой.
"ГФС ссылается на прямую норму Налогового кодекса, где выдача средств под отчет подразумевает наличие именно аванса. То есть они буквально прочитывают эту норму. Якобы происходит покупка юридическим лицом товаров или услуг у физического лица. Однако на самом деле это действия, совершенные по поручению юридического лица без какой-либо привязки, когда произошли действия, до того или после того. Ведь это не сделка по приобретению товара у физлица, а выполнение им функции изначально именно от имени предприятия. С разъяснениями ГФС сложно согласиться", — говорит Юлия Дроговоз - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.
Понятно, что одного только несогласия явно не хватит, чтобы общаться с налоговиками и открывать спор. Особенно если трактовать нормы подобным образом начнут во всех регионах Украины, а не только на Запорожье. Пока что юристы советуют бизнесу ссылаться на постановление Большой Палаты Верховного суда, которым налоговикам запретили самовольничать в начислениях НДФЛ и военного сбора в случае с возмещением средств работникам компаний. Он уже поставил точку в этом деле.
"Действительно пару лет назад была целая серия подобных судебных решений в пользу налоговиков. Однако последним было решение Верховного суда, который выдал заключение, что дохода в данном случае не возникает, поскольку имеет место, по сути, компенсация расходов, понесенных при выполнении трудовых обязанностей", — подчеркнул Виктор Мороз - управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex".
Он напомнил также, что БП-ВС окончательно, и обжалованию не подлежит.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, налог, налоговая инспекция
- Предприниматели Донбасса стали платить в два раза больше
- В Украине налоговая нагрузка на зарплаты граждан одна из самых больших в мире
- Налог на недвижимость: украинцам придется платить больше
- Налоговики Донбасса перевыполнили задание Минфина
- Бюджетный пирог не всем придется по вкусу
- Карательный кодекс
- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Заморозки, но солнечно, - синоптики уточнили прогноз10:44
- Порошенко перепутал комнаты и посетил переговоры Лаврова,- СМИ10:35
- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог08:48
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины