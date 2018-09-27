Минсоцполитики разрабатывает новый порядок обеспечения выплат переселенцам

27.09.2018 13:49

В Минсоцполитики продолжается работа над решением вопроса обеспечения соцвыплатами переселенцев.

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что вопросы обеспечения переселенцам выплаты текущих пенсий и урегулирование вопроса выплат за прошлый период являются приоритетными.

Кроме того, Шамбир добавил: «Министерством прорабатывается новый порядок обеспечения социальных выплат внутренне перемещенным лицам. В кратчайшие сроки мы выйдем на изменения в законодательство и предоставим их общественности для ознакомления и предоставления предложений».

Источник ДонПресс