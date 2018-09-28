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22 рабочих дня: обнародован актуальный график выходных и праздников в октябре
28.09.2018 15:00
В следующем месяце, в связи с празднованием Дня защитника Украины, 14 октября, будет девять официальных выходных и праздников. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина, передает УП.
Отмечается, что поскольку 14 октября, когда отмечают День защитника Украины, в этом году выпадает на воскресенье, то согласно распоряжению правительства, украинцев также ждет выходной 15 октября, в понедельник.
Таким образом всего в октябре будет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздники, календарь, октябрь, выходные
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