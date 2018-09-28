22 рабочих дня: обнародован актуальный график выходных и праздников в октябре

28.09.2018 15:00

В следующем месяце, в связи с празднованием Дня защитника Украины, 14 октября, будет девять официальных выходных и праздников. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина, передает УП.

Отмечается, что поскольку 14 октября, когда отмечают День защитника Украины, в этом году выпадает на воскресенье, то согласно распоряжению правительства, украинцев также ждет выходной 15 октября, в понедельник.

Таким образом всего в октябре будет 9 выходных и 22 рабочих дня.

Источник: https://from-ua.com