Еще один шаг к восстановлению флота – США передают Украине 2 патрульные катера «Island»

28.09.2018 08:00

Как сообщает replyua.net, США передают Украине 2 патрульные катера «Island». Церемония передачи проходит в американском городе Балтимор при участии Петра Порошенко. Комментируя новость, украинский политолог Олеся Яхно отметила, что оккупация Крыма привела к потере большинства береговой инфраструктуры, оружия, техники и надводного ядра ВМС Украины.

Исходя из самых разных заявлений, плавсредства, оставшиеся в ВМСУ на 2014 год, не позволяли выполнять фактически ни одной комплексной задачи в море. Даже самого обычного эффективного патрулирования своих вод.



Политолог отмечает, соответственно, Украина столкнулась с еще одной жизненно важной задачей – необходимостью восстановление флота. Понимая критическое состояние украинского флота, Соединенные Штаты выступили с предложением передать ВМС Украины 2 патрульных катера Береговой охраны «Island», предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в ближней морской зоне. Наш флот может их использовать для патрулирования экономической зоны, освещения надводной обстановки, контроля судоходства, участия в поисково-спасательных операциях, разведке за действиями и силами противника, для охраны водных районов и морских баз, портов.



«Изменят ли эти катера кардинальным образом расклад сил в морских акваториях? Конечно же, нет, но это один из шагов Украины для восстановления флота», – написала политолог. Она добавляет, в целом, с 2015 года наши ВМС получили 6 бронекатеров «МБАК», на воду спустили 2 десантно-штурмовые катера «Кентавр-ЛК», ожидается закладка ракетного катера «Лань», продолжаются работы над разведывательным кораблем «Лагуна» и готовится модернизация фрегата «Гетман Сагайдачный». В какой-то момент в том числе шаги и в этой сфере приведут к тому, что цена волюнтаристского, агрессивного поведения России будет настолько высокой, что она будет вынуждена его пересмотреть.