Когда Путин перейдет к захвату еще одного соседа: эксперт рассказал о сроках и причинах

28.09.2018 13:15

Политический эксперт Анатолий Октисюк рассказал о том, когда Россия нападет на Беларусь, чтобы получить еще одну "победу" для себя.

По его словам, это необходимо Путину для того, чтобы сохранить свою власть внутри страны. Политический эксперт и аналитик из Democray house Анатолий Октисюк сказал, что на решительные действия в отношении Беларуси Путин решится к 2020 году. Однако главное условие – это отказ Лукашенко от участия на выборах в президенты страны. Если же он этого не сделает, "бацька" может подвергнуться серьезному давлению со стороны Кремля. Об этой информации он сообщил корреспондентам издания "Факты". Стоит отметить, что о потенциальной возможности объединения Беларуси и России в единое целое заговорили давно.

Однако только на сегодняшний день стало известно о сроках создания подобного "союза". "Объединение Беларуси и России произойдет очень скоро. Это инициатива Путина, а не Лукашенко. Ему это необходимо для того, чтобы было снято напряжение внутри страны, которая содрогается от санкций. Еще одной причиной является то, что Путин понемногу теряет свою власть.

Это видно по результатам недавних губернаторских выборов. России просто нужна очередная "победа", о которой заговорят российские и зарубежные СМИ. Захват Беларуси – это как раз может подойти к вероятной "победе", - объяснил Октисюк. Эксперт отметил, что Путину удобно будет переходить к захвату во время выборов в Беларуси. Возможно, сейчас идет подготовка плана. Напомним, что сегодня Россия уже ударила в спину одному другу. Она разрешила Израилю "немного побомбить" Сирию. Вчера же украинский блогер Цимбалюк напомнил о возмутительных действиях "сверхдержавы", из-за чего вывел из себя ставленников Кремля.



Источник: www.dialog.ua