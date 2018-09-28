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На словацько-українському кордоні, неконтрольована фура розчавила водія
На словацько-українському кордоні біля КПП Вишнє Німецьке-Ужгород з боку Словаччини у ДТП загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання СМЕ, пише Новини Закарпаття.
Відомо, що 53-річний українець на вантажівці рухався в колоні, наближаючись до кордону з боку села Собранце. Після зупинки колони, фура з якихось причин покотилася вниз. У той час інший 32-річний українець, який також рухався в колоні, вийшов з машини і став перед кабіною свого автомобіля. На жаль, неконтрольована вантажівка наїхала на нього і придавила колесами.
32-річний українець загинув на місці. Як зазначається, в крові водія вантажівки, що покотилася, алкоголю не знайшли.
Правоохоронці порушили кримінальну справу, тіло загиблого направили на експертизу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Словакия, водитель, граница, фура
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