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Низкие тарифы: «Укрпочта» может прекратить доставку пенсий
«Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире «Радио НВ».
«Я за то, что каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра: кто-то кому-то недоплачивает.... когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы"», –считает Смелянский.
Он отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1 500 грн, и большинство почтальонов «Укрпочты» получали такую зарплату, в среднем обслуживая 143 пенсионера. «Сейчас мы имеем 3 723 грн, с первого января – 4 173 грн. Количество пенсионеров, которых мы обслуживаем, упало до 120... То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится», – пояснил он.
При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года. «Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс... А мы просто не в состоянии. Это значительные средства – 1 млрд грн, а наша выручка – 5,5 млрд грн», – подчеркнул Смелянский.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Укрпочта, тариф, пенсии
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