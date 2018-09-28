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Росгвардии разрешили «захват» иностранных суден в районе Крымского моста

28.09.2018 08:30
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Росгвардии разрешили «захват» иностранных суден в районе Крымского моста

В российской Госдуме принят закон, наделяющий Росгвардию правом на эвакуацию кораблей из зон, которые прилегают к Крымскому мосту в Керченском проливе. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Интерфакс». 

Сегодня росгвардейцы имеют право досматривать суда, нарушившие правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов. В то же время, гвардейцы не могут эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.

«Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта», — сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, отныне сотрудники Росгвардии смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда, которые они посчитают нарушителями. 



Теги: Донбасс, Крым, мост, Госдума, захват
 
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