Средняя заплата в Украине вырастет до 15 тыс. грн, – министр

28.09.2018 17:40

Средняя зарплата в Украине должна составлять не менее 15 тыс. грн, чтобы украинцы перестали ездить на заработки за границу. Такое мнение выразил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.

Рева отметил, что такого уровня можно будет достичь за три-четыре года.

Чиновник также отметил, что по данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3 млн 200 тыс. человек, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.

Вместе с тем, по его словам, единственным действенным способом сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки.

«На сегодняшний день, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19200 грн в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. грн, и нам нужно три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели», – сказал министр.

Источник: https://dnews.dn.ua