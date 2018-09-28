- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"20:45
- В Кабмине придумали, как вычислять нечестных получателей субсидий20:31
- «Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»20:15
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- В Кабмине приняли решение о ценах на газ для населения19:48
- Из «ДНР» через неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в грузовиках19:30
- Ночью в ОРЛО прогремел мощный взрыв: повреждено здание19:15
- К чему готовиться? Синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь19:01
- У ВСУ появилось новейшее вооружение на Донбассе, которое напугало террористов18:15
- Представитель России в ОБСЕ назвал условие для устойчивого перемирия на Донбассе18:03
Средняя заплата в Украине вырастет до 15 тыс. грн, – министр
Средняя зарплата в Украине должна составлять не менее 15 тыс. грн, чтобы украинцы перестали ездить на заработки за границу. Такое мнение выразил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.
Рева отметил, что такого уровня можно будет достичь за три-четыре года.
Чиновник также отметил, что по данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3 млн 200 тыс. человек, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.
Вместе с тем, по его словам, единственным действенным способом сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки.
«На сегодняшний день, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19200 грн в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. грн, и нам нужно три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели», – сказал министр.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу
- Озвучены размеры зарплат украинских чиновников
- Виктор Янукович-младший нашёл позитив в ситуации в Украине
- Реформы в действии: Порошенко, Гройсману и их подчиненным увеличили зарплаты
- Народные избранники решили, что их нелегкий труд недостаточно оценен государством: в Раде зарегистрирован проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"20:45
- «Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»20:15
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- Из «ДНР» через неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в грузовиках19:30
- Ночью в ОРЛО прогремел мощный взрыв: повреждено здание19:15
- Перед "выборами" кандидаты в главари "ДНР" "топят" друг друга: вскрылась правда о "подвигах" Губарева 17:45
- Названа причина отравления людей в Макеевке17:20
- «Слишком трудные разговоры». Кучма покинул пост полпреда на ТКГ в Минске16:45
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе16:30
- Басурин обвинил СБУ в подготовке «терактов» на химобъектах ОРДО16:15
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"20:45
- В Кабмине придумали, как вычислять нечестных получателей субсидий20:31
- «Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»20:15
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- В Кабмине приняли решение о ценах на газ для населения19:48
- Из «ДНР» через неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в грузовиках19:30
- Ночью в ОРЛО прогремел мощный взрыв: повреждено здание19:15
- К чему готовиться? Синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь19:01
- Медики назвали основные причины постоянно холодных ног18:45
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Медики назвали основные причины постоянно холодных ног18:45
- Названа популярная сладость, способствующая похудению16:00
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака11:00
- Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение09:45
- Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака08:47
- Назван быстрый способ проверить щитовидную железу07:12
- Главный "успех" Гройсмана: важная реформа в Украине на грани провала18:03
- Сторожа в школах не отвечают за детей16:10
- Относятся как к рабам: Сенсационное признание заробитчанки, которая больше никогда в Польшу не вернется12:48
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Под Донецком идет бой
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз