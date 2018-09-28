В Кабмине приняли решение о ценах на газ для населения

28.09.2018 19:48

Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия специальных обязательств для НАК «Нафтогаз Украины» о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 18 октября текущего года.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом сегодня, 28 сентября, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук. «ПСО было продолжено до 18 октября», - отметил Рябчук.



Ранее уже стало известно, что на заседании 26 сентября украинское правительство не выносило на рассмотрение вопрос о продлении спецобязательств «Нафтогаза». Более того, глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что Кабмин может отказаться от повышения цены на газ для населения с 1 октября из-за отсутствия договоренности Киева с Международным валютным фондом.



Более того, Рева рассказал, что тарифы на газ для населения могут быть подняты на 25%.