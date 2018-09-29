Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября

29.09.2018 11:03

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств, которые предусматривают продажу природного газа для населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене - до 18 октября.



Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко, передает112.Украина.



«По состоянию на сейчас, цена остается неизменной, переговоры с МВФ продолжаются», - сказал Денисенко.



По его словам, вопрос цены на газ был единственным в повестке дня правительства в пятницу.



«До 1 октября была предварительная цена, поэтому сейчас было принято решение продлить до 18 октября, пока продолжаются переговоры», - уточнил он.

Источник : zi.dn.ua