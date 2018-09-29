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МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии
29.09.2018 20:01
Вчера, 28 сентября, в Индонезии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало появление цунами. Более 400 человек погибли в результате стихийного бедствия. Были ли среди них украинцы, проверяет Министерство иностранных дел. Об этом на своей странице в Twitter сообщила экс-пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Отметим, что спасатели разбирали завалы на острове Ломбок в Индонезии и днем 29 сентября, так что окончательное число погибших пока что не известно.
Источник : https://strana.ua/news/
Теги: погибший, землетрясение, МИД, цунами, украинец
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