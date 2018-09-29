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''Нет и быть не может'': Порошенко рассказал о бизнесе в России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет бизнеса в России и быть не может.
Об этом он рассказал во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба украинского лидера.
"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого. Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - сказал он.
По словам Порошенко, он в полной мере испытал на себе российскую экономическую войну и блокаду. Он напомнил, что пришел к власти из бизнеса.
"И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул он.
Украинский лидер также затронул тему Липецкой кондитерской фабрики Roshen, о которой уже не первый год не утихают слухи.
"По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики. Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла", – добавил Порошенко.
По его словам, менеджмент "Рошен" просто взял и закрыл предприятие. Президент предложил желающим поехать в Липецк и убедиться в этом.
"А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии. Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузницы на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрзу", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественным", – заявил Порошенко.
Источник : https://www.obozrevatel.
Теги: Россия, Донбасс, бизнес, Порошенко
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