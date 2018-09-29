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Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне
Создание "единого окна" на таможне улучшит инвестиционный климат в государстве, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины по поводу внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", сообщает 29 сентября пресс-служба главы государства. "Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования. Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и которое точно улучшит инвестиционный климат в государстве", – прокомментировал Порошенко подписание закона. Отмечается, что закон позволит полноценно ввести механизм "единого окна" путем оптимизации контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики. Кроме того, принятие закона упростит процедуры государственного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности; уменьшит количество разрешительных документов, представляемых при таможенном оформлении товаров; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования. Верховная Рада 5 июля приняла во втором чтении законопроект №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины". В первом чтении Рада приняла законопроект 5 апреля.
Источник : https://gordonua.
Теги: закон, таможня, Порошенко
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