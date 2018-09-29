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«Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти

29.09.2018 10:16
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«Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти

До тех пор, пока нынешний хозяин Кремля Владимир Путин жив, он будет все время находиться при власти, а вынести его можно только вперед ногами. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-порталов заявил российский оппозиционный журналист Саша Сотник

«Такая Россия, которая существует сегодня — нищая, уродливая, забитая — есть, пока есть Путин. Не будет Путина — не будет такой России. Она будет другой. Владимир Владимирович, пока жив, будет при власти всегда», — сказал собеседник.

Журналист добавил, что другой вопрос состоит в том, что российский лидер придумает после 2024 года, когда перестанут действовать его президентские полномочия. Сотник считает, что «Путина заменить может только Владимир Путин». «О преемниках вопрос моментально снимается, так как Путин — это наше все, наше навсегда и наше навечно. В целом, кто не хочет Путина — вешайтесь, так как он будет навсегда», — сказал журналист. 



Теги: Донбасс, Путин, журналист, власть
 
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