«Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти

29.09.2018 10:16

До тех пор, пока нынешний хозяин Кремля Владимир Путин жив, он будет все время находиться при власти, а вынести его можно только вперед ногами. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-порталов заявил российский оппозиционный журналист Саша Сотник.



«Такая Россия, которая существует сегодня — нищая, уродливая, забитая — есть, пока есть Путин. Не будет Путина — не будет такой России. Она будет другой. Владимир Владимирович, пока жив, будет при власти всегда», — сказал собеседник.



Журналист добавил, что другой вопрос состоит в том, что российский лидер придумает после 2024 года, когда перестанут действовать его президентские полномочия. Сотник считает, что «Путина заменить может только Владимир Путин». «О преемниках вопрос моментально снимается, так как Путин — это наше все, наше навсегда и наше навечно. В целом, кто не хочет Путина — вешайтесь, так как он будет навсегда», — сказал журналист.