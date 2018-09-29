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- Украинские промышленники готовы повысить зарплаты до уровня Польши до конца 2019 года08:45
Украинские промышленники готовы повысить зарплаты до уровня Польши до конца 2019 года
Украинцы хотят зарабатывать как в Европе или других развитых странах. Главная причина почему это не происходит – низкая производительность труда украинцев. По оценкам Киевской Школы Экономики производительность в работе украинцев, занятых в промышленности в 12 раз меньше, чем в среднем в Евросоюзе. То есть, проблема не в только в том, что в одних украинцев воруют другие украинцы, а в том, что украинцы мало профессионально работают, не имеют современных навыков и знаний, но также и в том, что возможно предприятия недостаточно капитализированы или используют старые технологии. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский банкир, финансист Тимофей Милованов.
По его словам, сегодня бизнесмены жалуются на высокую конкуренцию на рынке труда и одновременное отсутствие специалистов. Некоторые бизнесмены, которые работают в промышленном секторе, рассматривают возможность повышения зарплат до уровня Польши до конца 2019 года. Представители агро думают о повышении зарплат до среднеевропейского уровня. Таким образом, в украинской экономике есть спрос на специалистов, а специалистов нет. Не срабатывает профобразование. Возможно, потребуется создание совместных образовательных проектов между реальным сектором и учебными заведениями. В Украине уже есть компании, которые создают свои внутренние образовательные Академиии и пытаются обучать сотрудников сами.
Тимофей Милованов пишет, что человек, который имеет маленькую зарплату и хочет найти лучшую работу, или человек, который сейчас без работы должен сделать несколько вещей. Первое, взять и изучить конкретную профессию, которая востребована на рынке. Это может быть аналитик данных или слесарь. Второе, научиться ответственно работать, выполнять обещания, с уважением относиться к коллегам, менеджменту и клиентам, и просто вежливо разговаривать и следовать правилам. Это конкретный и действенный план улучшения индивидуального благосостояния – ответственность, вежливость, и овладение конкретной профессии.
Теги: Донбасс, Польша, зарплата, промышленность
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