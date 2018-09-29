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В День города скандал на Театральной площади Мариуполя (ФОТО)

29.09.2018 16:54
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В День города скандал на Театральной площади Мариуполя (ФОТО)

Экологический митинг в Мариуполе мешает подготовке площади к празднованию Дня города. Об этом сообщаетпресс-служба городского совета

Так, сегодня в 10 утра на Театральной площади начался несанкционированный митинг по вопросам экологии. Его участники препятствуют работе коммунальных служб города и мешают установить праздничную сцену.

Участники экологической акции мешают работникам убирать мусор и благоустраивать площадь. Не дают собрать сцену, заграждая проходы и проезды.

«Люди срывают работу по подготовке празднования юбилейного для Мариуполя года. При этом сотрудники коммунальных служб уже неделю работают без выходных, чтобы навести там порядок. В последний день их работу фактически заблокировали», - отмечают в пресс-службе.

Напомним, вчера на внеочередном заседании исполкома по вопросам экологии заместитель городского головы Ярослав Хотнянский заявил, что в горсовете не получали официальных обращений на проведение экологической акции в День города. Кроме того, в полиции отметили,  что не получили никакой информации об организаторах митинга и не знают, как с ними связаться.

Источник  : https://mrpl.city/news 



Теги: Донбасс, митинг, День города, площадь
 
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