В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ

29.09.2018 07:27

В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ.



Об этом сообщает ТСН со ссылкой на медиков.



Отмечается, что детей госпитализировали, однако уже готовятся перевести из реанимации в обычное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести.



По предварительным данным возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.



«Это не менингококковый менингит, это не менингококковая инфекция, которая требует внедрения карантинных мероприятий. Данная ситуация не может трактоваться как вспышка инфекции, а является спорадическими случаями, которые наблюдаются во время сезонности данного заболевания», – пояснила заместитель главного врача Сумской детской клинической больницы Виктория Бугаенко.

Источник : zi.dn.ua/news