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Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству

29.09.2018 22:35
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Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Альянс "не вполне готов" принять Украину в свои члены.  

Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" выразил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, комментируя российскую агрессию против Украины. "Украина, конечно, очень хочет в НАТО войти. И мы не закрываем эту дверь. Вели переговоры в июле по этому вопросу. Украина готова, наверное, к членству. Но НАТО не вполне готово сегодня принять окончательно Украину в свои члены", – сказал он. По словам экс-замгенсекретаря НАТО, захват части территории суверенного государства для НАТО – "больной вопрос". "Это угрожает дестабилизации Украины как национального государства. Это же реально проблема. Это нарушает правила игры, которые были приняты всеми, и поэтому это можно назвать агрессией. Так что Украина стала своего рода пограничной фронтовой полосой в восточно-западном конфликте. Поэтому тут проходит водораздел между НАТО и Востоком. И мы убеждены в НАТО, что мы не должны уступить России, дать ей торжествовать. Чтобы ей сошло это все с рук просто так и признать все, что она сделала за последние годы", – отметил Вершбоу. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО. В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз. В начале августа 2018-го президент заявил, что Верховная Рада сможет собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию и законодательно установить курс страны на Евросоюз и НАТО. 20 сентября Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Основном законе курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат. Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 26 июня, присоединение Украины к НАТО поддерживает 44% украинцев, 36% – против. 

Источник : https://gordonua.com 



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
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