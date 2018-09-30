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Синоптики розповіли, де в Україні суттєво похолодає
В Україні найближчими днями синоптики прогнозують заморозки на поверхні грунту до 5 градусів, у деяких областях пройдуть дощі.
Про це Укрінформу повідомляє Укргідрометцентр.
"30 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західній частині та північних областях на поверхні грунту, в Карпатах та на Прикарпатті також у повітрі заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла, у південних та східних областях вночі 4-9°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Києві 30 вересня без опадів. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура в столиці вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°. В області вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень - 12-17° тепла.
1 жовтня в Україні опадів не очікується, 2 жовтня вночі у західних областях, вдень, крім південної частини, - невеликий дощ. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у південних областях вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°; на решті території вночі 1 жовтня 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, 2 жовтня - 4-9° тепла, вдень - 12-17°.
У Києві та області 1-2 жовтня без опадів, лише вдень 2 жовтня невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1 жовтня 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, 2 жовтня 4-9° тепла; вдень 12-17° тепла.
3 жовтня у західних, північних і центральних областях, 4 жовтня у південній та східній частині - дощі, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-9°, на півдні та сході до 12°; вдень у західних та північних областях 8-13°, на решті території 3 жовтня 14-19°, на півдні країни до 22°
4 жовтня зниження температури на 4-6°.
У Києві та області без істотних опадів, лише вдень 3 жовтня дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
Источник ukrinform.
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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